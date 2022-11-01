Культура

Псковские специалисты спасли личные предметы Римского-Корсакова

Реставраторы Псковского музея-заповедника продолжают возвращать к жизни экспонаты, спасенные в музее-усадьбе Римского-Корсакова во время пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

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В этот раз они устранили повреждения на трех металлических предметах из экспозиции: серебряном стаканчике, серебряной плакетке и конфетнице. Музейные реставраторы убрали значительные загрязнения, темные пятна окислов, провели консервацию. После нескольких месяцев работы предметам снова был возвращен экспозиционный вид.

Два из трех предметов – мемориальные вещи. Серебряный дорожный стаканчик с инициалами "Н.А.Р.К" 1885 года передан в фонды музея Натальей Токмачёвой – правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг. Вещь хранилась в семье Надежды и в музей была передана лишь в июне 1989 года.

Второй предмет – плакетка или точнее изящная серебряная визитка прямоугольной формы, с загнутым краем и надписью «Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года», а на обороте – нотный стан со скрипичным ключом и нотами нескольких тактов. И именно с этим предметом связана интересная история, рассказали в музее-заповеднике.

Алина Ястребцева была матерью Василия Ястребцева, первого корреспондента и биографа композитора. Последние 18 лет жизни композитора он был необыкновенно дружен с ним и его домочадцами. «Ястребцев оставил огромное количество дневниковых записей, опубликованных уже после событий 1917 года. Одна из записей относится к 9 мая 1895 года – дню именин Николая Андреевича: "Сегодня… дважды был у Римских-Корсаковых. Когда я явился днём с поздравлением от себя и от имени моей матери, посылавшей ему корзину цветов с серебряною визитной карточкой… я застал всех в столовой"», – рассказали в музее.

«Было интересно наблюдать, как в результате реставрации проявлялись дата и имена, которые вывели меня на личность Василия Васильевича Ястребцева. А на основе его записей еще раз подтвердилась информация о том, что плакетка была подарена именно в памятный для Николая Андреевича Римского-Корсакова день. Долгое время эта визитная карточка Алины Андреевны хранилась в семье сына Римского-Корсакова – Владимира и передана в фонды музея Татьяной Владимировной, внучкой композитора в 1994 году», – рассказала начальник отдела научной реставрации и консервации Наталья Серова.

После реставрационных работ все предметы были переданы на хранение в музей-усадьбу имени Н.А. Римского-Корсакова.

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Напомним, мемориальный музей-усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорел в деревне Любенск Плюсского района 2 июля. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.