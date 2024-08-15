Культура

Завершена реставрация двух столов из сгоревшей в Любенске усадьбы Римского-Корсакова

Недавно в Псковском музее-заповеднике завершили длительную реставрацию двух мемориальных предметов из музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова, пострадавших в пожаре, который произошел в Любенске летом 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это небольшой столик с мраморной столешницей и круглый столик на одной фигурной ножке из семьи Надежды Штейнберг (1884-1971), младшей дочери композитора.

Столик был передан в музей-усадьбу Натальей Токмачевой, правнучкой Н. А. Римского-Корсакова по линии Н. Н. Штейнберг. После смерти отца семья Н. Н. Штейнберг пользовалась главным любенским домом, поэтому круглый стол – вещь мемориальная, особенно дорогая для экспозиции усадьбы, подчеркнули в музее.

Поскольку состояние предметов было критическим, а сложность предстоящих реставрационных работ – крайне высокой, для реставрации уникальных предметов в Псковский музей-заповедник был приглашен художник-реставратор деревянной и полихромной скульптуры из Русского музея Алексей Купцов.

«Круглый столик попал в реставрацию после пожара. Лак, которым были покрыты все поверхности, повсеместно помутнел, образовав белесо-желтую пленку, из-за которой цвет и рисунок шпона столешницы были практически не видны. Помимо проблем с лаком, предмет остро нуждался в реставрации из-за значительных повреждений конструктивных деталей, утрат деревянной основы и шпона. Было необходимо восстановить устойчивость стола, восполнить утраты основы и шпона, вернуть истинный цвет древесины, чтобы вернуть памятнику первоначальный вид и возможность вернуться в экспозицию», – поделился Алексей Купцов.

Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова горела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля 2022 года. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.