Культура

Реставрацию музея-усадьбы Римского-Корсакова в Любенске хотят начать в 2025 году

Реставрация музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в Любенске стоит в плане АНО «Возрождения» на 2025 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Награждение состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного 375-летию образования пожарной охраны России, которое проходило вчера, 27 апреля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Вручал награду лично начальник главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В этот особенный день, когда пожарная охрана России празднует такой значимый юбилей, я хочу сказать слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову, начальнику главного управления МЧС России по Псковской области Сергею Алексеевичу Лаврухину, всем здесь собравшимся и, конечно же, тем ребятам, которые были рядом с нами в самое непростое для нас время. Вы спасаете не только бесценные человеческие жизни, но также, когда это было нужно, рискуя собой, вы спасли огромное количество материальных культурных ценностей. Теперь слово за нами – восстановить. А сотрудники МЧС России по Псковской области всегда будут нашими самыми дорогими и почетными гостями», – отметила Светлана Мельникова на церемонии награждения.

В музее напомнили, что несмотря на трагический пожар в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Любенске в 2022 году было спасено 1190 музейных предметов. Из них 209 музейных предметов сейчас составляют постоянную экспозицию музея-усадьбы Н. А. Римского Корсакова в Вечаше и 968 музейных предметов экспонируются в Любенске.

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Для уточнения изменений в сохранности спасенных предметов штатные реставраторы Псковского музея-заповедника провели профосмотры, по итогам которых состоялся реставрационный совет. Сейчас реставраторы музеев страны помогают восстановить и возродить ценнейшие предметы из собрания пострадавшего музея-усадьбы. На данный момент проектно-сметная документация по восстановлению усадьбы поступила в главгосэкспертизу, после прохождения экспертизы у музейщиков на руках будет материал, на основании которого проведут сами работы. Реставрация музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Любенске стоит в плане АНО «Возрождения» на 2025 год.

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Добавим, медаль «За содружество во имя спасения» вручается военнослужащим войск гражданской обороны, военнослужащим и сотрудникам ГПС, другим работникам министерства по чрезвычайным ситуациям, а также гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам за заслуги в укреплении содружества во имя спасения.

В церемонии с поздравлением в адрес пожарных обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что первое упоминание о пожарной охране в Пскове датируется 1837 годом, и с каждым десятилетием служба постоянно совершенствовалась и развивалась. А на всех этапах развития пожарной охраны ее главным достоянием всегда были люди, готовые в любой момент прийти на помощь тем, кому она нужна.

Михаил Ведерников вручил работникам противопожарной службы почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», почетные грамоты губернатора Псковской области, нагрудные знаки удостоенным звания «Заслуженный пожарный Псковской области» и благодарственные письма правительства Псковской области.

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин также поздравил всех пожарных с праздником и отметил, что пожарная служба постоянно совершенствуется, а главным результатом являются спасенные жизни.