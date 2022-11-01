Культура

Контур очередного мурала начали наносить на стену дома на Завеличье. ФОТО

Контур очередного мурала начали наносить на стену дома №15 на улице Байкова в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На стену нанесут картину Бориса Григорьева «Олонецкий дед», написанную в 1918 году. Художники спроецировали рисунок на стену. Красить его будут в светлое время суток.

Смотрите также Фотофакт: художники закончили создание очередного мурала на Запсковье

Напомним, до конца года на фасадах домов в Пскове появятся ещё несколько муралов. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье.

Смотрите также Ещё 10 муралов нарисуют на фасадах домов в Пскове до конца года

В нанесении граффити задействованы профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. С помощью специальных аэрозольных красок они наносят репродукции картин известных русских художников. Для прочности поверхность грунтуют, затем делают эскиз и наполняют картину цветом. Обязательный атрибут - название работы, автор и QR-код для скачивания аудиогида.