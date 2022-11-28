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Культура

Концерт ко Дню казачьей культуры пройдёт в Писковичах

28.11.2022 18:04|ПсковКомментариев: 0

Концерт ко Дню казачьей культуры «Ты лети, казачья песня» пройдёт в Писковичском доме культуры 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

«Зрителей порадуют выступления семейного вокального ансамбля "Казачата" (руководитель М. Каркина, Псковский район), народного самодеятельного коллектива хора русской песни "Радуга" (руководитель Е. Самедова, Псков), казачьего ансамбля "Златница" (руководитель С. Карасева, Псков), народного коллектива вокального ансамбля "Традиция" (руководитель Е. Савченко, Великие Луки), образцового хореографического коллектива "Энергия" (руководитель Т. Алексеева, Красногородск), образцового художественного коллектива ансамбля танца "Контраст" (руководитель Ю. Воронов, Дно), солистки Ани Яковлевой (Себеж)», - рассказали в комитете.

Гости концерта смогут увидеть энергичные хореографические номера и яркие костюмы, услышать душевные казачьи песни.

Начало концертной программы в 14:30.

Теги: #казаки #концерт #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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