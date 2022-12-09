Культура

Гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» состоится 17 декабря

Гала-концерт областного фестиваля детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей из сельской местности «Мы из будущего» состоится 17 декабря в 12:00 в Родинском ДК. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по культуре.

Фото: комитет по культуре Псковской области

На сцене Родинского дома культуры выступят юные дарования Псковской области - победители зональных отборочных туров фестиваля.

Участников фестиваля ждет насыщенная праздничная программа: концерт, дискотека, поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев, сладкое угощение, новогодние подарки. Победители фестиваля получат свои долгожданные награды. У зрителей будет уникальная возможность увидеть на одной сцене самых талантливых и артистичных детей Псковской области.

Организатором фестиваля «Мы из будущего» является Псковский областной центр народного творчества при поддержке регионального комитета по культуре. Проект реализуется уже 28 лет, но не теряет своей актуальности. В 2022 году участие в фестивале приняли более 100 творческих коллективов и солистов из 21 района Псковской области.