Культура

Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова

Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы несем полную ответственность за то, что говорится на территориях, которыми управляет государственный музей. Я очень часто хожу по городу, гуляю по Крому и слушаю экскурсоводов. Убеждена, что мы обязаны, имея лицензию на образовательную деятельность, провести некий экзамен на базе музея-заповедника тех людей, которые занимаются проведением экскурсий на наших территориях. Я считаю, что это необходимо», – сказала Светлана Мельникова.

По словам директора учреждения, необходимо организовать курсы лекций.

«Когда человека что-то спрашиваешь, предварительно ему надо что-то дать. Очень разное качество экскурсий. Шла в воскресенье и стояла группа. Это было поздно, уже было темно, освещенные Поганкины палаты. Вела абсолютно незнакомая мне девочка, хорошо вела. Бывают и другие случаи», – уточнила она.