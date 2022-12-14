Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова

Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам директора учреждения, необходимо организовать курсы лекций.
«Когда человека что-то спрашиваешь, предварительно ему надо что-то дать. Очень разное качество экскурсий. Шла в воскресенье и стояла группа. Это было поздно, уже было темно, освещенные Поганкины палаты. Вела абсолютно незнакомая мне девочка, хорошо вела. Бывают и другие случаи», – уточнила она.