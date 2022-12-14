Культура

«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 декабря.

Итоги уходящего года подвела генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она рассказала, как этот год сложился для музея и его филиалов, какие яркие проекты удалось реализовать и поделилась планами на следующий год.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.