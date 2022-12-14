Культура

Разыгран контракт на разбор помещений пострадавшей от пожара усадьбы в Любенске

Разыгран контракт на разбор помещений пострадавшей от пожара усадьбы Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вчера был разыгран контракт на разбор последствий пожара в Любенске. Значит, для нас будет крайне важно в следующем году провести конкурс на проектирование. Это потребует больших усилий, потому что проектная организация без нашей активной помощи ничего сделать не сможет. Это самая большая история следующего года», – рассказала Светлана Мельникова.

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Напомним, усадьба композитора Н. А. Римского-Корсакова сгорела в деревне Любенск Плюсского района 2 июля. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.