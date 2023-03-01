Культура

Жителей Псковской области познакомят с выставкой «Багровый рубеж»

Жителей Псковской области познакомят с выставкой «Багровый рубеж» Музея Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

В преддверии 80-летия освобождения Ржева, которое отмечается 3 марта, краеведческий музей города Великие Луки покажет выставку «Багровый рубеж», созданную московским Музеем Победы. Посетители смогут ознакомиться с электронной экспозицией, посвященной Ржевской битве, на сайте культурной площадки до 2 апреля 2023 года. Экспозиция будет предоставлена в рамках проекта «Территория Победы», который создан по инициативе Музея Победы.

Выставка подготовлена при участии Тверского государственного объединённого музея и Вяземского историко-краеведческого музея. В электронную экспозицию вошло около 130 оцифрованных материалов. Это фотографии с мест боев, портреты героев, плакаты, карты, газеты времен войны, а также рисунки фронтового художника Ивана Царевича из серии «Ефремовская эпопея».

Выставка состоит из четырех разделов, рассказывающих о хронологии боев в районе Ржевско-Вяземского выступа. Интернет-пользователи узнают о ходе четырех наступательных операций, которые были проведены Красной армией подо Ржевом – об их успехах и неудачах, потерях сторон, освобождении советских городов и т.д. Отдельные планшеты экспозиции посвящены двум героям Ржевской битвы - командующему армией генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову и летчику Алексею Рапоте. На выставке представят фотографии, документы, личные вещи, портреты героев из фондов Музея Победы и личных семейных коллекций.