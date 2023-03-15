Культура

Встречу с артистом областного театра кукол организуют в Пскове

Встреча с артистом Псковского областного театра кукол Борисом Поткиным состоится в Пскове 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Разговор пойдет о секретах театра, видах кукол, с которыми работают в разных театрах мира, в том числе в псковском театре. На осязаемых примерах Борис расскажет, какие бывают приемы работы с куклами», - сообщили организаторы.

Встреча будет посвящена Дню театра.

Начало в 14.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.