Культура

Тимофей Силич сравнил свою скульптуру беременной женщины с «Криком» Эдварда Мунка

Автор скульптуры «Антигравитация», кузнец и представитель Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ», Тимофей Силич в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сравнил свою работу со знаменитой картиной «Крик» Эдварда Мунка.

«Во всякой работе есть несколько уровней, которые формируют произведение. Если погрузиться в архетипы, из которых вырастают разные произведения искусства, то первопричиной появления моей скульптуры было желание создать скульптурную реплику на самое известное произведение XX века. Это крик норвежского художника Эдварда Мунка», – отметил Тимофей Силич.

Гость студии напомнил, что сначала работа Мунка вызывала протесты и неприятие публики, а затем вошла в мировую историю искусства. И искусствоведы теперь объясняют зрителям, что картина явилась провозвестницей глобальных потрясений XX века.

«Конечно, мне не хотелось бы быть предвестником глобальных потрясений. И мой крик, кроме ужаса, отражает боль утраты, радость выхода из пандемии и другие эмоции, оставляющие на лице примерно одинаковый отпечаток. Поэтому в этой работе сконцентрированы отражение различных эмоций, которая охватывает человека в минуты сильных потрясений. Это надежда на реализацию светлых планов», – подчеркнул скульптор.

Кроме того, в отличие от персонажа Мунка, в котором угадывается мужчина, псковский скульптор решил создать персонажа, несущего женские черты. «Это связано с личными переживаниями. Во время пандемии умерла знакомая художница, к ней просто не дошла помощь. Я также пережил сильный стресс, когда болела моя жена. Хотелось создать образ, нуждающийся в защите», – пояснил он.

Напомним, «Крик» — созданная в промежутке между 1893 и 1910 годами серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. На них изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщённого пейзажного фона.

Ранее инсталляцию «Антигравитация» у дома Сафьянщикова на Советской набережной перенесли в галерею «ПсковАРТ».