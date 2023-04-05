Культура

Археологи начинают исследования у стен Псково-Печерского монастыря

Археологи начинают исследования у стен Псково-Печерского монастыря в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«На календаре весна, а у западных границ ещё лежит снег. Мы начинаем исследования в Печорах, у стен Псково-Печерского монастыря. Работы планируется вести по трассам инженерных коммуникаций», - рассказали археологи.

Сегодня, 5 апреля, археологи осмотрели участки будущих раскопок.

«Работы последних лет дали интересные результаты о планировке города, в этом году мы продолжим изучать историю Монастырской слободы», - поделились планами специалисты.