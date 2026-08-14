Тайна за свинцовыми печатями

Ни для кого уже не секрет, что и тысячу лет назад не только в центре Пскова, но и за стенами Окольного города кипела жизнь. В том числе на Завеличье, которое в X-XI веках было активно развивающимся районом с ремесленным производством. Такие подробности нам известны благодаря исследованиям псковских археологов, последние десятилетия уделяющим этой части города особое внимание.

Раскоп нынешнего сезона тоже принес немало открытий. О том, сколько артефактов обнаружено и куда вела древняя улица, а также о загадке, которую пока не удалось раскрыть специалистам, рассказал старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Салмин на лекции, посвященной предварительным результатам полевого сезона-2026.

История археологического изучения Завеличья складывалась непросто. Долгое время эта часть города считалась своеобразными «псковскими выселками» - неактивно используемыми. «Предполагалось, что это лишь небольшой участок от храма Успения с Пароменья до известного долгостроя, который стал типичным элементом пейзажа. Но каждый раз, когда начинались строительные работы на Завеличье, мы следили за этой территорией. И, наконец, в 2006 году раскопы вышли из той точки, в которой они до этого концентрировались», - рассказал Сергей Салмин.

По его словам, случилось это благодаря археологу Марине Кулаковой, «которая отправилась искать культурный слой на Ольгинский раскоп и нашла его». С тех пор работы в этой части города дают богатый материал для изучения. В этом году археологи работали на улице Пароменской на так называемом 10-м Ольгинском раскопе.

Мужское общежитие

«Ранее проведенные раскопы подтвердили, что действительно этот участок заселён очень давно. По крайней мере, с третьей четверти первого тысячелетия нашей эры. То есть ещё до того момента, когда население Пскова из носителей культуры псковских древних курганов превратилось в русских», - пояснил археолог.

Среди ярких и значимых находок прошлых лет - капище, языческое культовое сооружение, в районе Ильинского монастыря, и там же - впервые обнаруженные на территории Руси ульеобразные кельи. Но, пожалуй, главной сенсацией стала каменная дорога XII века.

«На 9-м раскопе были обнаружены постройки Немецкого двора и странное огромное здание, существовавшее примерно до 1650 года и разрушенное, скорее всего, в результате Чудского набега. Там было найдено огромное количество белоглиняных мундштуков и фрагментов голландских трубок - пожалуй, самое большое скопление на территории Пскова. Это объясняется тем, что людям, которые приезжали и останавливались в Немецком дворе, приходилось как-то развлекаться. В свое время мы это назвали “Вещевой комплекс мужского общежития“», - добавил археолог.

Там же был найден совершенно новенький неиспользованный кремень от пистолетного замка. Причем, по словам Сергея Салмина, возможно, он использовался не в качестве дополнительного оружия. «Дело в том, что кремни очень часто были вариантом мелкой разменной монетки. Их проигрывали, выигрывали», - сказал он.

Углубление в культурный слой дало многочисленные находки из XI-XII века. На этот раз они были связаны не с мужскими, а с женскими развлечениями. «Только лаборанты успели перевести дух от этих маленьких одинаковых беленьких трубочек, пошли пряслица. И число их так же велико. Стало понятно, что это уже гораздо более ранняя эпоха. И еще одна прекрасная находка из этой же постройки, которая дважды возводилась и дважды разрушалась, - псковские зайчики. Они вообще очень редко встречаются. Это второй зафиксированный на территории Древней Руси», - рассказал Сергей Салмин.

На этой же территории было обнаружено множество западноевропейских серебряных монет, подвеска со знаком Рюриковичей, железная гривна двучастная - шейное украшение в виде обруча из металла и посеребренный браслет.

Тысяча мелочей

Что касается раскопа этого сезона, по словам археолога, «с виду казалось, что ничего нового он не даст». «Мы уже морально были готовы к тому, что здесь много древностей, плотное заселение, и будет все то же, что и вокруг. В чем-то мы оказались правы», - заметил Сергей Салмин.

Но наряду с «типичными» находками специалистов ждали и более интересные. Одна из них - дорога с двумя рядами частокола, восходящий к ней проулок и постройки, которые учитывают направления движения улиц. По его словам, она выходит туда, где в будущем появились немецкие дворы.

Датировка находки - не позднее второй половины XI века, если судить по керамике, которая оказалась в частокольных траншеях. «То есть эта дорога существует в XI-XII веке. На нее ориентируется местная застройка. А сама она перекрывает еще более ранние отложения», - сказал археолог.

А там - огромное количество находок! «На последней стадии учета их число перевалило за 850. Но они еще будут прибывать, потому что некоторые предметы слипшиеся, другие - не опознаны до конца и поэтому не полностью внесены в базу», - сказал Сергей Салмин. При этом он отметил, что «комплекс полностью совпадает с тем, который находили на первом Ольгинском раскопе в Пскове - «вплоть до того, что здесь тоже найдены такие простые и понятные вещи, как топорики-амулеты». Их три: один целый и два - сохранившиеся частично.

Среди интересных артефактов: подвеска, переделанная в перстень, фрагмент мифического зверя левкрота, застежки-фибулы - разного размера, от маленьких горловых до крупных, которые могли удерживать плащ, булавки, застежки, «кудрявое» височное кольцо, накладка на пояс, костяной гребень, пуговица.

Кстати, именно мелких находок очень много. Это связано с особенностями стратиграфии. Большинство артефактов попало в «светло-коричневый слой» - предматериковое отложение, которое не было нарушено. «Он очень липкий, словно всасывает мелкие находки и сохраняет их идеально. Именно благодаря ему у нас практически нет повреждённых мелких предметов. Крупных же находок мало - территория регулярно подвергалась набегам и разорениям, и нам остались лишь мелочи», - пояснил археолог.

В культурном слое обнаружено большое количество бус. При том, что стекло для Пскова - не очень распространенный материал. «Здесь найдено несколько золотостеклянных бусин и даже два фрагмента стеклянных перстней, которые в Пскове всегда - единичные находки. А тут - находим сразу два: один желтый, другой - синий», - рассказал он

Бусы - вероятно привозные. Пока еще их анализ не делался, но похожие предметы были на Мстиславских раскопах, и большей частью они оказались византийского происхождения.

Науке не известно

Помимо украшений и бытовых вещей, обнаружены остатки развитого ремесленного производства, в частности литья из свинца. В том числе, большое количество малых свинцовых печатей. «Не спрашивайте меня, для чего они использовались. Науке это пока неизвестно. Есть, по крайней мере, шесть теорий, которые по кругу отрицают друг друга, и к общему выводу пока никто не пришел. На территории Руси они стали применяться и широко попадаться примерно в XIII веке, в это же самое время и позже они активно встречаются в материалах польских», - сказал он.

По словам археолога, эти свинцовые пломбы «не лежали кучкой, что было бы характерно для будущего переплава». «Они рассеяны по всей площади раскопа, как будто их разбрасывали как государственные облигации в «Двенадцати стульях». Скорее всего, это следы функционирования системы, в которую они были включены, и про которую мы можем только строить предположения», - добавил он.

Впереди - большая работа по исследованию находок. «Мы пока все собрали, сели и, как Кощей, перекладываем из коробочки в коробочку, из раствора в раствор. Большая часть этих вещей в настоящий момент не расчищена до конца, потому что их очень много, а торопиться с ними невозможно», - сказал Сергей Салмин.

Но одно можно сказать уже точно: Завеличье в XI–XII веках было не окраиной, а богатым, активно развивающимся районом с развитой уличной сетью, ремесленным производством и даже международным взаимодействием. И, наверняка, исследование этой территории принесет еще немало интересных открытий.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества «Археологическое общество Псковской области»