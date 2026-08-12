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Детективы прошлого и результаты сезона: стала известна программа открытого дня археологии в Пскове

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Стала известна программа мероприятий Археологического центра Псковской области к открытому дню археологии, который пройдет 13 августа.

Афиша: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

Программа рассчитана на один день и подойдет детям и взрослым.

В 14:00 в Археологическом центре Псковской области (улица Герцена, дом 1/1) для ребят от шести лет пройдет интерактивное занятие «Археологи — детективы прошлого». Дети попробуют себя в роли юных археологов. Вход бесплатный по предварительной записи: 8-911-351-23-91 (Валентина).

В 18:00 в Историко‑краеведческой библиотеке имени Ивана Василева (площадь Ленина, дом 3) состоится лекция «Предварительные результаты археологического сезона 2026 года в городе Пскове и Псковской области». Там специалисты поделятся главными открытиями. Вход бесплатный по предварительной регистрации: 8 (8112) 33‑11‑23 или на сайте библиотеки.

День археолога отмечают каждый год 15 августа.

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Сюжет

Псковская археология

Детективы прошлого и результаты сезона: стала известна программа открытого дня археологии в Пскове

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