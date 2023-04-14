Культура

Фотофакт: Ошибку заметили на доске памяти Вениамина Каверина на псковской школе

Даты учебы писателя Вениамина Каверина в школе №1 имени Л. М. Поземского в Пскове, указанные на памятной доске на фасаде учебного учреждения, изменились после замены досок осенью 2022 года. По предварительной информации, новый вариант оказался неверным.

Новая доска

Сегодня, 19 апреля, в день рождения автора, Псковская Лента Новостей обратила внимание на памятную доску. Согласно указанной там информации, Вениамин Каверин посещал учреждение с 1904 по 1912 год. Однако в предыдущем варианте был указан другой временной промежуток - с 1912 по 1919 год. По другим источникам, писатель учился в этой школе с 1912 по 1918 год.

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Старая доска

Можно предположить, что при замене досок период обучения Вениамина Каверина спутали с учебой в этом учреждении другого писателя - Юрия Тынянова, эта памятная доска сегодня также висит на фасаде школы.

Странно, что такую грубую ошибку в городе до сих пор не замечали, ведь доски обновили еще в ноябре.

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Напомним, Вениамин Каверин родился в Пскове 19 апреля 1902 года.