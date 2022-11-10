Общество

Мемориальные доски меняют на фасаде школы №1 имени Поземского в Пскове

Мемориальные доски меняют на фасаде школы №1 имени Л. М. Поземского в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Всего их 8, первые 5 уже заняли свои места. В них увековечена память выдающихся учеников, прославивших школу и город Псков. Это писатели Вениамин Каверин и Юрий Тынянов, ученые Исаак Кикоин и Лев Зильбер, участник Гражданской войны и создатель Комсомола на Псковщине Леон Поземский», - рассказал Борис Елкин.

Старые таблички появились на фасаде в разное время и были выполнены в разных стилях, теперь их привели к единообразию, пояснил градоначальник. По его словам, эта работа будет продолжена.

Он добавил, что старейшую псковскую школу, бывшую Мужскую гимназию, ждёт капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования». Проект масштабных работ находится в разработке, заключил Борис Елкин.