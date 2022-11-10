Мемориальные доски меняют на фасаде школы №1 имени Поземского в Пскове

Мемориальные доски меняют на фасаде школы №1 имени Л. М. Поземского в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Старые таблички появились на фасаде в разное время и были выполнены в разных стилях, теперь их привели к единообразию, пояснил градоначальник. По его словам, эта работа будет продолжена.
Он добавил, что старейшую псковскую школу, бывшую Мужскую гимназию, ждёт капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования». Проект масштабных работ находится в разработке, заключил Борис Елкин.