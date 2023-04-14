Культура

Срок обучения Каверина в псковской гимназии уточнили в музее романа «Два капитана»

О сроке обучения писателя Вениамина Каверина в мужской гимназии в Пскове рассказала директор музея романа «Два капитана» Надежда Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Он поступил в подготовительный класс в начале 1912 года. С первого раза поступить не удалось. И не всегда была еврейская квота для национальностей. Проблемы были с математикой. Вычислили, что он в гимназии был по декабрь 1918 года. Дело в том, что у мужской гимназии было два здания. В здании первой школы он не учился. Перед Первой мировой войной открылось здание для начальных классов, оно было через дорогу. Там, где сейчас коррекционная школа №1, это здание дореволюционное, довоенное. Там он учился», – рассказала Надежда Иванова.

Она уточнила, что гимназистов выселили из этих зданий в 1915, когда началась Первая мировая война, туда заехал штаб Северного фронта.

«И мальчики, в том числе и Вениамин, учились в Мариинской гимназии. Она все равно значилась как мужская гимназия. Учился он до декабря 1918 года, а затем его старший брат Лев Зильбер забрал в Москву. И там он свое образование уже закончил», – продолжила собеседница ПЛН.

Надежда Иванова отметила, что воспоминания о гимназии Вениамин Каверин оставил в книге «Освещенные окна». «Кому интересна история Пскова начала XX века, как город выглядел, какая активная жизнь в нем протекала, тем рекомендую эту книгу прочитать. Очень интересные воспоминания о юности, о детстве. Книга написана живым языком, очень открыто. Писатель вспоминает, что он был мальчиком любознательным и музыкальным», – отметила она.

Любимыми предметами писателя были литература и география, по математике были самые худшие оценки. В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в музее хранится ведомость оценок писателя.

Надежда Иванова предположила, что ошибочные даты на мемориальной табличке связаны с Юрием Тыняновым.

«Эти даты связаны с Юрием Тыняновым. Тынянов – это друг и одноклассник старшего брата Льва Зильбера. Они учились вместе. И так уж получилось, что эти две семьи породнились. Юрий Тынянов женился на старшей сестре Вениамина - Елене, а Вениамин женился на младшей сестре Юрия Тынянова», - добавила она.

Ранее сообщалось, что даты учебы писателя Вениамина Каверина в школе №1 имени Л. М. Поземского в Пскове, указанные на памятной доске на фасаде учебного учреждения, изменились после замены досок осенью 2022 года.

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Позже стало известно, что доску памяти писателя Вениамина Каверина, которая располагается на фасаде школы №1 имени Л. М. Поземского в Пскове, демонтируют из-за ошибки.