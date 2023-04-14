Культура

Доску памяти Вениамина Каверина на псковской школе демонтируют из-за ошибки

Доску памяти писателя Вениамина Каверина, которая располагается на фасаде школы №1 имени Л. М. Поземского в Пскове, демонтируют из-за ошибки. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На доске указан неверный период обучения писателя в школе

«Ошибка, действительно, произошла на этапе макетирования на производстве! Сегодня произведем демонтаж доски, изготовление новой доски займет несколько дней, после чего подрядчик установит новую доску», - сообщили в администрации.

Все работы планируют произвести за счет поставщика.

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Напомним, Вениамин Каверин родился 121 год назад, 19 апреля 1902 года.