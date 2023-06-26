Фестиваль «Довмонт Псковский» становится престижным событием – Светлана Мельникова

Фестиваль «Довмонт Псковский» становится событием, куда престижно приехать. Такое мнение выразила генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы становимся местом, куда престижно приехать. Просто провести реконструкцию в поле - это одно, а провести праздник рядом с Довмонтовым городом, где он жил, ходил – уже другой уровень. Есть такое понятие "гений места". Здесь оно показывает себя в полном объеме. Очень важно, чтобы на праздник пришли не только гости, но и сами псковичи, которые бы прочувствовали, в каком удивительном месте они живут», – отметила Светлана Мельникова.