Культура

Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский»

Программу фестиваля «Довмонт Псковский» предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Остается всего неделя до масштабного музейного события этого лета – фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу и, конечно же, финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 1 июля с 12:00 до 19:00 в Псковском кремле.

Представляем вашему вниманию подробную программу праздника:

11:00–17:00 – работа площадок с мастер-классами;

12:00–12:15 – открытие фестиваля «Довмонт Псковский»;

12:15–13:30 – показательные выступления реконструкторов;

13:30–14:00 – выступление коллектива «Вольный ветер» и мастер-класс по историческим танцам;

14:00–15:00 – исторический лекторий (лекции «Археологическое изучение ансамбля Псковского кремля» и «Храмы и фрески Довмонтова города»);

14:00–15:00 – детский турнир по спортивному мечу и лучный турнир среди посетителей фестиваля;

15:00–16:30 – исторические средневековые бои и «Битва троек»;

16:30–17:00 – выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск»;

17:00–17:30 – показательные поединки копейщиков;

17:30–18:30 – финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта;

18:30–19:00 – закрытие фестиваля и выступление группы «P’n’T».

Купить билет можно по ссылке.