Культура

Детская потешная битва состоится на фестивале «Довмонт Псковский»

Детская потешная битва и исторический показ мод состоятся на фестивале реконструкции «Довмонт Псковский». Об этом сообщила генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кроме состязаний самих реконструкторов, на фестивале будут работать площадки с мастер-классами, можно будет увидеть, как делалась кольчуга, как шилась кожа. Будет представлена и средневековая кухня, хоть быка на вертеле мы и не сможем зажарить, поскольку у нас соблюдается противопожарная безопасность. Также мы будем привлекать детишек из числа публики, выдавать им неопасные доспехи для участия в потешной битве. Для женской половины гостей мероприятия будет организован показ мод», – добавила Светлана Мельникова.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся поединки за хрустальный меч князя Довмонта.