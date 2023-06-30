Культура

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» открылся в Кремле

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» открылся в Кремле 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На торжественном открытии фестиваля выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, она подробнее рассказала о главном призе фестиваля - копии меча князя Довмонта из кварцевого стекла.

«Реконструкторы перед вашими глазами такие сильные, такие красивые, уверенные. Они дают нам самое главное в жизни - чувство сопричастности с нашей историей, с теми, кто были до нас и отстояли нашу Родину, славянский мир, его культуру и традиции», - сказала Светлана Мельникова.

На мероприятии также присутствовали директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев и заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу и финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждёт гостей фестиваля 1 июля с 12:00 до 19:00 в Псковском кремле.