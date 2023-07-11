Культура

Подготовка к съемкам сериала «Казачок» идет в новоржевской кинодеревне

Декорации к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» строят в кинодеревне в Новоржевском районе. В связи с этим пока кинодеревня недоступна для туристов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Ирина Соколова

«В кинодеревне в Новоржевском районе вновь началась работа над фильмом. Эта позитивная новость, однако, может нарушить планы тех туристов, кто планировал побывать в урочище Лосковское. В ближайшее время сделать это не получится», - сообщили в центре.

Строительство декораций к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» начала ООО «Студия Свердловск». Съемки будут идти до 30 сентября.

Урочище Лосковское - бывшая деревня, которая до Великой Отечественной войны состояла из 11 дворов. Населенный пункт был снят с учёта ещё в 1974 году. Люди ушли, а в местечке остались яблони, смородина, большие дубы, липы и красивая природа. Но деревню возродили к жизни кинематографисты. Для съёмок с окрестных деревень свозились срубы заброшенных домов, а какие-то дома строились с нуля.

Кинодеревня находится на берегу речки Сороть. Здесь она делает крутую петлю, выглядит очень живописно, отметили в туристском информационном центре. Главная достопримечательность - ветряная мельница, с нее открывается замечательный вид на всю деревню. Есть и водяная мельница.

«Побывавшие в местечке туристы говорят, что испытывают ощущение путешествия в прошлое. Кстати, одним из последних здесь снимали фильм "Холоп". Обязательно стоит побывать в Лосковском урочище. Но только после окончания съёмок», - призвали в центре.

Ранее сообщалось, что кинодеревню затопило во время паводка.

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Напомним, кинодеревня за последние годы этой локацией для съёмок фильмов воспользовались создатели «Холопа», «Гоголя», «Батальона».

Ранее председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила о планах по строительству ещё одной кинодеревни.