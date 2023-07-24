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Культура

Интерактивные программы для семей с детьми подготовили во Дворе Постникова

01.08.2023 22:10|ПсковКомментариев: 0

Интерактивные программы и мастер-классы для семей с детьми подготовили во Дворе Постникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Вы узнаете о народных традициях летних праздников, познакомитесь с костюмами русских и сето, сходите в гости к псковскому купцу, изучите устройство самой большой башни Пскова, совершите путешествие по картинной галерее Псковского музея, создадите свой изразец и многое другое», – отметили сотрудники музея.

Записаться на программы можно во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

«Не упустите возможность провести последний месяц лета ярко, весело и познавательно в Псковском музее-заповеднике как в составе сборной группы, так и индивидуально», – добавили специалисты.

Телефоны для справок: +78112292260, +79113580816.

Источник: Псковская Лента Новостей
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