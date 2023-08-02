Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» вновь пройдет в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный обороне города от войск Стефана Батория в 1581 году, пройдет в Пскове 26 августа. События развернутся на территории Покровского угла с 11:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этом году праздник пройдет более масштабно. Вся территория Покровского угла как снаружи, так и внутри будет разделена на две зоны: историческую и интерактивную. Пространство наполнится площадками с различными активностями.

Снаружи, у бастиона, традиционно расположатся интерактивные площадки, где можно будет поиграть в средневековые игры, обучиться «ратному делу», поучаствовать в исторических мастер-классах и просто весело провести время.

А внутри Покровского угла, за храмом Покрова и Рождества от Пролома, будет организован настоящий исторический лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом полевого лагеря, расскажут о тонкостях и особенностях жизни людей в XVI веке.

«Думаю, посетителям обновленного исторического праздника будет интересно познакомиться с бытом, одеждой, занятиями европейских воинов и сравнить их с русским вооружением и бытом. В рамках сотрудничества с РВИО ожидается приезд доктора исторических наук Андрея Михайлова с лекцией об артиллерии, которая была задействована в осаде Пскова и в целом обороноспособности страны того периода», – сообщил начальник службы музейных проектов Алексей Голубев.

Организаторами праздника традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр. В этом году к числу партнеров мероприятия присоединится Российское военно-историческое общество.

По ссылке ниже можно ознакомиться с фоторепортажем с праздника, прошедшего в 2022 году.