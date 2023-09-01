Культура

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 3. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 сентября. Это третий, завершающий выпуск из цикла, посвященного воеводе Шуйскому и героической обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.

В предыдущих двух частях ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) обсуждали исторический контекст осады, силы и командование сторон и роль Шуйского в организации обороны Пскова, а сегодня поговорили о том, как проходила осада города, насколько она была успешной для обороняющихся и чем закончилась для осаждающих.

«Летопись воинской славы Псковской земли» – совместный проект регионального отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника о героях и битвах, о славных страницах богатой военной истории Псковщины.