Культура

Более 600 человек посетило праздник «Воевода Шуйский» в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах, прошел 26 августа на территории Покровского угла Псковского музея-заповедника. Окунуться в атмосферу XVI века пришло более 600 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На открытии праздника присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Добрынин, доктор исторических наук, научный сотрудник Института Военной истории Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Михайлов, а также директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев.

Они поприветствовали гостей и отметили важность проведения подобных мероприятий.

«Я считаю, что псковичи – люди необыкновенно счастливые, они в полном смысле слова живут в истории, окружены ею на каждом шагу. А Псков в хорошем смысле избалован большим количеством исторических праздников и фестивалей. Но есть такие особенные дни, мимо которых пройти нельзя, и сегодня – один из них. Мне очень приятно и радостно, что именно здесь, на земле, которая пропитана, генетически наполнена великой русской историей, мы сегодня встречаем людей. Людей, кому небезразлично, в какой стране они живут», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Праздник начался во внутренней части крепости на территории Покровского угла. Гости смогли посетить множество различных площадок с мастер- классами на любой вкус, увидеть показательные бои реконструкторов, отлить пулю, изготовить монету, услышать историческую лекцию и даже принять участие в суличном турнире. В течение всего праздника на территории Покровского угла располагался военный лагерь исторического общества «Терция», где можно было узнать и увидеть, как проходил быт наших предков в XVI веке.

Организаторами праздника выступили Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.

В этом году на празднике была представлена обширная детская программа. У юных гостей была возможность получить новые знания и умения на различных мастер-классах Музейной мастерской, сыграть в средневековые игры, написать письмо пером, создать оберег для воина, а также принять участие в эпических поединках на спортивных мечах.