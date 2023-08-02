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Культура

«Воевода Шуйский»: история Покровского угла и новое в программе праздника

04.08.2023 18:10|ПсковКомментариев: 0

В Пскове вновь пройдет исторический праздник «Воевода Шуйский», поддержанный Российским военно-историческим обществом. Он посвящен обороне города от войск Стефана Батория в 1581 году. Какими историческими событиями наполнен Покровский угол? Что ждет гостей праздника? 

Об этом и многом другом рассказал начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Алексей Голубев.

 

 — Алексей Андреевич, праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове в девятый раз. Расскажите, почему местом проведения выбран именно Покровский угол? 

 — Место проведения этого праздника, я хочу подчеркнуть, - исторического праздника, пока мы не замахиваемся на фестиваль исторической реконструкции проходит по понятным причинам в Покровском углу. Именно это место считал ключевым в своем плане захвата города польский король Стефан Баторий в 1581 году.

Сама Покровская башня — угольная башня пятого оборонительного кольца города. Возле башни находится и Петровский бастион, знаменитый храм Покрова и Рождества от Пролома, части крепостной стены, неподалеку — на улице Калинина - место не дошедшей до наших дней Свинузской башни. Как раз неподалеку от места, где она располагалась, стоит памятник, который воздвигли псковичи в 1881 году к 300-летию этой осады. Это место особенное, место воинской славы, место ратного подвига наших предков. Здесь, на территории от Свинузской до Покровской башни — где состоялся основной штурм, где наемники Стефана Батория со всей Европы пробили стену — решалась судьба Пскова, и, во многом — судьба России. Именно поэтому, праздник «Воевода Шуйский» будет проходить при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность руководителю реготделения РВИО Александру Борисову за вклад в сохранение памяти об этих исторических событиях осады Пскова 1581 года.

 — Что необычного и интересного в этом году подготовит Псковский музей-заповедник?

 — В этом году праздник будет проходить в двух основных локациях (обычно праздник проходил только у бастиона). Внутри крепости, за храмом и непосредственно у бастиона расположится исторический лагерь реконструкторов. У нас есть подтверждение, что на праздник прибудут европейские воины и, конечно, русские стрельцы.

Необходимо сказать, что на праздник «Воевода Шуйский» обычно мы открывали Покровскую башню, проводили экскурсии. Напомню, что уже с конца апреля Покровская башня открыта для посещения. В этом году посетителей праздника ждет историческая реконструкция, знакомство с европейским ратным делом. Будут различные развлечения, исторические игры для наших маленьких посетителей. Если говорить о новинках, то мы ждем лекцию доктора исторических наук Андрея Михайлова, который расскажет о артиллерии конца XVI — начала XVII веков. 

 — Актуально ли для псковичей проводить такие праздники? Позволят ли они больше узнать об истории города? 

— Конечно, важно. Знание истории, важных исторических событий, которые происходили в прошлом — бесценно. Это прекрасно осознают и наши партнеры — Российское военно-историческое общество. Мы, когда ходим по городу, не понимаем, как он жил 300, 400, 500 лет назад. И каждый храм, определенный участок стены, башня — наша история. Осада 1581 года — самая грандиозная осада города в XVI веке — продемонстрировала захватчикам силу духа русского человека, псковича. Стену вражеские пушки пробить смогли, а силу духа защитников — не сломили. Псков был в очередной раз отстоял границы русского государства и его доблестная оборона помогла поставить точку в Ливонской войне. Необходимо безусловно, знать подвиги наших предков и помнить о них.

Источник: Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества

Теги: #псков #праздник #воевода шуйский
Источник: Псковская Лента Новостей
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