Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» завтра, 15 августа. Его центральной темой станет исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный обороне Пскова от войск Стефана Батория в 1581 году.

Организаторами праздника традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество. Какие сюрпризы ждут гостей 26 августа, на брифинге расскажут:

Мельникова Светлана Евгеньевна - генеральный директор Псковского музея-заповедника.

Коваль Роман Алексеевич - заведующий отделом «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.

Начало в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.