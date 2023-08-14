Светлана Мельникова: Делать праздник «Воевода Шуйский» с РВИО абсолютно гармонично

Абсолютно гармоничным назвала взаимодействие с Псковским региональным отделением Российского военно-исторического общества при проведении праздника «Воевода Шуйский» генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 августа.

«История любого государства, так уж устроен мир - это история войн. То, что в этом году с нами Российское военно-историческое общество — абсолютно гармонично. Цель этого общества — просветительская, а мы выполняем серьезный функционал. Делать праздник не только с Псковским городским молодежным центром, но и с РВИО — это правильная история. Это наш первый опыт. Надеюсь, взаимодействие примет системный характер. Что бы мы ни делали - это всегда историческое событие, а если говорить о Пскове — военно-историческое событие. То, что нам помогают — это правильно. Хорошо известен тот тезис, что вместе мы сделаем больше, лучше и интереснее. Остается только поблагодарить и надеяться, что это скажется на качестве праздника», - отметила Светлана Мельникова.