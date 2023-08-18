Опубликована программа исторического праздника «Воевода Шуйский», который пройдет на территории Покровского угла в Пскове 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровского угла будет проходить масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах.
Во внутренней части крепости на территории Покровского угла расположатся интерактивные площадки, музейная мастерская, а также будет организован полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом предков в XVI веке.
Подробная программа праздника:
Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Российское военно-историческое общество.
Место встречи: Покровский угол (улица Свердлова, 3).
Купить билет можно по ссылке. В стоимость билета входит посещение Покровской башни, изготовление монеты или пули, а также оберега для воина.