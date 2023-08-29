Культура

Исторические оконные проемы или ниши обнаружили в церкви Архангела Михаила в Пскове

При обследовании церкви Архангела Михаила в Пскове обнаружены заложенные исторические оконные проемы или ниши. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

Они расположены в стене притвора главного входа в храм. В настоящее время в церкви Михаила Архангела с колокольней проводятся предпроектные работы.

Ранее были раскрыты заложенные неизвестные элементы конструкции памятника. Всего на объекте установлено 100 зондажей. Специалисты выявили неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части и зафиксировали три каменные керамиды - уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, встречающиеся только в Псковском регионе.