Культура

Сборная экскурсия по Покровскому углу пройдет в Пскове

Псковский музей-заповедник приглашает на сборную экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол», которая состоится в субботу, 14 октября, в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сердцем комплекса является Покровская башня – самая мощная башня Псковской крепости. Участники экскурсии узнают, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года и каким образом псковичам удалось остановить врага.

Посетители также познакомятся с историей и архитектурой храма Покрова и Рождества от Пролома, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был воздвигнут в память о жертвах тяжелой осады.

В ходе экскурсии будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в «Покровский угол».

Место встречи: Покровская башня (улица Свердлова, 3);

Дополнительная информация и запись на экскурсию по телефону: +7 8112331390