Культура

Светлана Мельникова рассказала о своем знакомстве с митрополитом Тихоном

Генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала о своем знакомстве с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.

«Есть в России иконы, которые отражают совершенно невероятные периоды и события. И икона, которая познакомила меня с владыкой Тихоном, была написана по заказу князя Андрея Боголюбского. Это середина XII века. Она считалась утраченной, и один известный искусствовед назвал ее одним из самых выдающихся памятников древнерусского искусства», – начала свой рассказ Светлана Мельникова.

Гостья студии отметила, что икону пытались спасти около 100 лет.

«Была масштабная выставка, которая называлась "100 лет реставрации" – реставраторы разных поколений в течение столетия пытались ее спасти, и когда ей смогли вернуть облик XII века, она стала памятником древнерусской живописи. И когда нужно было принимать серьезные решения по реставрации, мне дали телефон владыки Тихона. Я, не рассчитывая ни на что, написала ему, и владыка приехал, будучи больным - с температурой около 38 градусов», – поделилась Светлана Мельникова.

Также она отметила, что общалась с владыкой по поводу создания музея в бывшей паломнической гостинице.

«Когда встал вопрос о том, что здание бывшей паломнической гостиницы станет экспозиционным пространством, мы с владыкой обсуждали, что там может быть. В ходе общения мы говорили о том, что у нас есть потрясающая коллекция архимандрита Алипия Воронова. Случилось так, что большая часть этой коллекции, к счастью для нас, оказалась в Псковском музее», – заметила Светлана Мельникова.

К празднику 550-ления Псково-Печерского монастыря открыть музей в бывшей паломнической гостинице решили именно с показа коллекции Воронова, Псковский музей-заповедник передал около 60 работ.

«Накануне большого праздника - 550-летия - нам показалось очень гармоничным и естественным открыть этот музей именно с показа коллекции Воронова, тем более, что Русский музей высказал готовность предоставить 24 работы, и мы туда передали 58 работ - и это далеко не все. И работали мы в очень тесном контакте, потому что перечень условий, необходимых для предоставления вещей в этом пространстве, очень большой. И я очень рада, что музей оправдал ожидания тех людей, которые увидели выставку», – отметила Светлана Мельникова.

Она добавила, что следующая выставка будет связана с именем Александра II.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

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Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород).

16 октября, в понедельник седмицы 20-й по Пятидесятнице, епископ Арсений прибыл на Псковскую кафедру.