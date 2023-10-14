Светлана Мельникова рассказала о своем знакомстве с митрополитом Тихоном

Генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала о своем знакомстве с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.
Гостья студии отметила, что икону пытались спасти около 100 лет.
«Была масштабная выставка, которая называлась "100 лет реставрации" – реставраторы разных поколений в течение столетия пытались ее спасти, и когда ей смогли вернуть облик XII века, она стала памятником древнерусской живописи. И когда нужно было принимать серьезные решения по реставрации, мне дали телефон владыки Тихона. Я, не рассчитывая ни на что, написала ему, и владыка приехал, будучи больным - с температурой около 38 градусов», – поделилась Светлана Мельникова.
«Когда встал вопрос о том, что здание бывшей паломнической гостиницы станет экспозиционным пространством, мы с владыкой обсуждали, что там может быть. В ходе общения мы говорили о том, что у нас есть потрясающая коллекция архимандрита Алипия Воронова. Случилось так, что большая часть этой коллекции, к счастью для нас, оказалась в Псковском музее», – заметила Светлана Мельникова.
К празднику 550-ления Псково-Печерского монастыря открыть музей в бывшей паломнической гостинице решили именно с показа коллекции Воронова, Псковский музей-заповедник передал около 60 работ.
«Накануне большого праздника - 550-летия - нам показалось очень гармоничным и естественным открыть этот музей именно с показа коллекции Воронова, тем более, что Русский музей высказал готовность предоставить 24 работы, и мы туда передали 58 работ - и это далеко не все. И работали мы в очень тесном контакте, потому что перечень условий, необходимых для предоставления вещей в этом пространстве, очень большой. И я очень рада, что музей оправдал ожидания тех людей, которые увидели выставку», – отметила Светлана Мельникова.
Она добавила, что следующая выставка будет связана с именем Александра II.
Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.
Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород).
16 октября, в понедельник седмицы 20-й по Пятидесятнице, епископ Арсений прибыл на Псковскую кафедру.