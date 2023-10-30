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Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь

04.11.2023 12:44|ПсковКомментариев: 0

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь сегодня, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией матери. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте». 

Видео: «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте» 

«Чин о Панагии в праздник Казанской иконы Божией матери. Сегодня в гостях в Псково-Печерской обители дорогой митрополит Симферопольский и Крымский Тихон», - рассказали паломники. 

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

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Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита. 

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Теги: #Псково-Печерский монастырь #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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