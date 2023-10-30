Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь сегодня, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией матери. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте»
«Чин о Панагии в праздник Казанской иконы Божией матери. Сегодня в гостях в Псково-Печерской обители дорогой митрополит Симферопольский и Крымский Тихон», - рассказали паломники.
Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.
Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.
Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.