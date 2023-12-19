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Кот Владыка и бульдог Хрюнстон блаженствуют в Крыму — митрополит Тихон

Кот Владыка и бульдог Хрюнстон уже полностью освоились и блаженствуют в Крыму, заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Об этом сообщается на странице митрополита в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: митрополит Тихон / «ВКонтакте»

«Они так освоились, что они блаженствуют в Крыму. Им очень здорово, очень нравится здесь, как и их хозяину», — сказал митрополит Тихон, отвечая на вопрос о судьбе своих питомцев.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

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Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.

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Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.

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Кот Владыка уехал в Крым вместе с псом Хрюнстоном в конце ноября.