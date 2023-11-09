Культура

Георгий Василевич расскажет участникам международной конференции в Минске о традициях и новациях в «Михайловском»

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принимает участие в международной научно-практической конференции «Музейные инициативы на пространстве СНГ», которая сегодня открылась в Республике Беларусь, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Организатором форума, на который собрались профильные специалисты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, выступает Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, Исполкома СНГ, Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества.

Планируется, что на заседаниях секций («Культурно-образовательная работа музеев», «Традиции и инновации в деятельности современного музея», «Роль музеев в сохранении и развитии культурной среды исторических регионов», «От поиска до презентации: исследовательская работа музеев») участники конференции обменяются опытом работы, обсудят вопросы развития и внедрения новых технологий и результатах инновационных разработок в области музееведения, реставрации и в смежных дисциплинах. Георгий Василевич, уточнили в «Михайловском», представит коллегам презентацию, освещающую сегодняшний день музея-заповедника, основные направления его работы — прежде всего в свете приближающегося 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, а также выступит с рядом предложений.

В «Михайловском» также пояснили, что Музей-заповедник «Несвиж» с 2014 года является базовой организацией для государств — участников СНГ по направлению «Музейное дело». Такое решение было принято Советом глав правительств Содружества Независимых Государств. Конференция «Музейные инициативы на пространстве СНГ» созвана впервые, однако планируется, что подобные форумы будут проводить и далее, раз в три года.