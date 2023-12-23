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Культура

Прославленный органист из Испании выступит в Пскове

23.12.2023 09:20|ПсковКомментариев: 0

Органист из Испании Хесус Сампедро Маркес выступит в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) 26 декабря в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

«Про маэстро говорят, что он умеет любой орган сделать "экспрессивным". Его концертная деятельность включает участие в большом количестве специализированных циклов и фестивалей в Польше, Франции, Италии, Германии, Чехии, Эстонии. Российскому слушателю он знаком по выступлениям в подмосковной усадьбе Царицыно, Нижнетагильской и Северо-Кавказской государственной филармонии, в Римско-католическом Кафедральном соборе Москвы», - рассказали организаторы. 

Хесус Сампедро Маркес — испанский органист, преподаватель, популяризатор органного наследия, первое музыкальное образование получил в консерваториях Севильи и Малаги. Затем совершенствовал своё мастерство в Мадриде и в Париже. Является организатором многочисленных международных органных фестивалей на юге Испании. Профессор Высшей консерватории Севильи, титулярный органист церкви Эскуэла Де Кристо, преподаватель лучших европейских консерваторий (Пьяченца, Кальяри, Париж).

Программа концерта «Рождественский восторг», которую музыкант представит псковской аудитории, составлена из праздничных религиозных произведений (мессы, кантаты), шедевров барочной музыки (Ж. Б. Люлли, А. Вивальди), большого количества именно испанской органной музыки (М. Дэ Фалья, Э. Торрес), а также авторских обработок европейской музыки, сделанных самим Хесусом Сампедро Маркесом. 

Напомним, орган концертного зала колледжа - самый большой концертный орган Псковской области. Это электронный инструмент «Johannus», имеющий 44 регистра, три мануала и педаль, максимально приближенный по своей сути, возможностям к духовым органам. Звуки каждой конкретной трубы записаны и воспроизводятся, а акустическая система концертного зала создаёт естественное впечатление натуральной акустики, так важной для органа, и мощности.

Теги: #псков #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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