Культура

Выставка «За гранью предметности» открылась в псковской библиотеке на Конной

Выставка «За гранью предметности» современного псковского художника Анатолия Жбанова открылась в Центральной городской библиотеке. Экспозиция включает в себя 14 произведений последних лет и посвящена 80-летию художника, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

«Куратором этой выставки художник Эдуард Шарипов. Он объяснил собравшимся, что в отличие от Кандинского или, допустим, Малевича, которые абстрагировали в своих произведениях видимое, Анатолий Жбанов мыслит конкретно, а конкретное мышление и является самым сложным из всех. По словам Эдуарда Шарипова, работы Анатолия Жбанова удивительным образом организуют пространство читального зала библиотеки и "держат" его, потому что этот живописец "мыслит плоскостью"», - рассказали в библиотеке.

Художник Николай Москалёв напомнил читателям библиотеки, что Анатолий Жбанов начинал как фигуративный художник и когда-то очень давно специализировался на пейзажах. Но то, как выразился Николай Москалёв, «была чёрная полоса» в творчестве этого выдающегося псковского художника. Поэт Александр Питиримов привёз в библиотеку на Конной картину Анатолия Жбанова из собственной коллекции, которая украсила книгу стихов «Гений предместья».

Члена Союза художников России, участник псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» и региональной общественной организации «Товарищество «Свободная культура» в Санкт-Петербурге Анатолий Жбанов родился 1 января 1944 года в Смоленске. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова и в том же году приехал в Псков. Работы художника находятся в Псковском музее-заповеднике, в Музее нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, а также в частных коллекциях в России и за рубежом (Германия, Франция, Голландия, США и др.). Сейчас Анатолий Жбанов живет и работает в деревне Лопатово Псковского района.

Выставка его произведений в библитеке на Конной продлится до 5 февраля.