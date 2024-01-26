Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души»

Представляем третий выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы третьего выпуска:

«Почти полмиллиона посетителей». В Изборске озвучили итоговые цифры минувшего года.

«Проказы матушки-зимы». В новом зале продолжает работу выставка «Русская зима».

Гений окрестностей. В музее-заповеднике представили каталог работ замечательного изборского художника Павла Мельникова.

Почти 500 тысяч гостей посетили музей-заповедник «Изборск» в 2023 году. Эту новость опубликовали псковские СМИ 17 января, в день, когда в Москве прошла большая пресс-конференция министра культуры России Ольги Любимовой, в ходе которой, в частности, были озвучены цифры посещаемости федеральных учреждений культуры в прошедшем 2023 году.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Всего за минувший год федеральные музеи страны посетили 43 миллиона человек, сообщила министр культуры. Свой весомый вклад в общие цифры посещаемости федеральных музеев внес и государственный музей-заповедник «Изборск»: 466 726 человек – точное число тех, кто купил билеты в крепость и в музейные экспозиции, что на 26% больше, чем в 2022 году, когда Изборский музей-заповедник стал федеральным учреждением культуры.

То есть поток посетителей музея всего за год вырос более чем на четверть! Цифры радостные и впечатляющие, свидетельствующие о том, что внутренний туризм в России развивается вполне успешно, и наш заповедный Изборск на туристической карте Родины занимает свое достойное место. И понятно, что это только официальные данные, которыми оперирует статистика. На самом деле ежегодно гостей в Изборске бывает намного больше. Часто люди приезжают просто погулять по округе, посетить знаменитые на всю Россию Словенские ключи и Городищенское озеро.

И одна из задач музея как раз и заключается в том, чтобы большинство гостей, погуляв по окрестностям исторического Изборска, насладившись прекрасными видами изборской природы, зашли и в выставочный зал, в музейные экспозиции, узнали для себя много нового, получили незабываемые эстетические впечатления. Для этого и трудятся сотрудники музея над новыми выставочными проектами, большими и малыми, которых в плане на этот год уже более тридцати.

Один из них (и об этом событии нельзя не упомянуть) – выставка, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое мы и вся страна отмечаем в эти дни. На своих интернет-платформах, на сайте и в соцсетях музей-заповедник «Изборск» присоединился к всероссийской онлайн-акции «Искра Надежды», а в доме купца Белянина возобновил выставку «Герои Изборска – Герои Ленинграда», ведь изборяне тоже были в числе тех, кто приближал освобождение Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков на фронтах, на «Дороге жизни» и в тылу. Многие герои не вернулись в свой древний город. И мы, потомки, не должны забывать о своих земляках, и именно музей-заповедник бережно хранит память о героях Изборского края.

Если же говорить о других итогах минувшего года, то я, дабы не утомлять слушателей, назову еще лишь несколько ярких и показательных цифр: всего в 2023 году музеем проведено 35 выставок, из них 7 передвижных; на портале Госкаталога России выгружена информация о 35000 музейных предметах из фондовых коллекций музея-заповедника «Изборск»; за текущий год сотрудниками музея проведено 1727 экскурсий, 98 интерактивных программ, 342 мастер-класса; состоялись традиционные фестивали исторической реконструкции «Исаборг» и «Железный град», фестиваль авторской песни «Изборская крепость» и исторической поэзии «Словенское поле»; в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово с неизменным успехом прошел уже ставший легендарным этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

И это, как говорится, лишь видимая, внешняя, «публичная» часть осуществляемой музеем работы, а есть еще научная, просветительская, да и просто каждодневная хозяйственная деятельность, без которой функционирование современного музея-заповедника невозможно. Обо всем этом мы (естественно, с прицелом на будущее) еще расскажем, следите за нашими новостями на официальном сайте музея-заповедника «Изборск» и на наших страницах в соцсетях.

А в выставочном зале музея-заповедника продолжает работу выставка «Русская зима». Вдоволь нагулявшись по Изборску и его окрестностям, можно зайти в зал и увидеть, как тема зимы преломляется в творчестве: в живописи и скульптуре современных художников Санкт-Петербурга и Москвы, в предметах этнографии и декоративно-прикладного искусства, воплощается в самобытной культуре народов русского севера. Напомню, экспозиция объединила предметы из собраний трех музеев России – музея-заповедника «Изборск», историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Мурманского областного краеведческого музея. И вот у псковичей и гостей Изборска появилась уникальная возможность – ближе познакомиться с культурой наших соседей по Северо-Западу и из Центральной России.

Если говорить о живописи, то она крайне разнообразна по сюжетам – это и зимние пейзажи, и портреты, и бытовые сценки, запечатлевшие обычаи русской зимы: от святочных гаданий до масленичных гуляний. С Кольского полуострова к нам в Изборск приехали саамы – малочисленный коренной народ Севера. На выставке «Русская зима» можно увидеть их традиционный костюм – малицу, сани нарты, сумку-кису и даже чучело оленя. Неспроста саамы идентифицируют себя с оленем, называя себя «оленьим народом». Для них олень – одежда, пища и транспорт. В свою очередь, Каргопольская глиняная игрушка, богородская резьба, золотное шитье, палех, гжель, резьба по кости и другие удивительные предметы из музея-заповедника «Абрамцево» представляют многообразие и самобытность русской культуры. Удивительным и гармоничным дополнением выставки является уникальная коллекция костюмов в технике вязания и вышивки от художника-модельера Тамары Добролюбовой.

Выставка «Русская зима»

Словом, те восторженные слова благодарности, которые оставляют посетители выставки в «Книге отзывов», совсем неслучайны, а сам характер русской зимы лучше любых аннотаций передают хрестоматийные стихотворные строчки нашего национального поэта Александра Сергеевича Пушкина, помните? «Вот север, тучи нагоняя, / Дохнул, завыл — и вот сама / Идёт волшебница-зима. / Пришла, рассыпалась; клоками / Повисла на суках дубов, / Легла волнистыми коврами / Среди полей вокруг холмов. / Брега с недвижною рекою / Сравняла пухлой пеленою; / Блеснул мороз, и рады мы / Проказам матушки-зимы //». Стихи настолько наглядные и убедительные, будто написаны именно у нас, в Изборске, достаточно выйти за околицу и процитировать пушкинские строки. Приезжайте в зимний сказочный Изборск и убедитесь сами!

Выставка «Русская зима»

И я завершаю. Рассказом о замечательном художнике, который жил в Изборске, и о недавних событиях, связанных с его жизнью и творчеством. Одно из значимых событий минувшего года – выход в свет каталога изборского самодеятельного художника Павла Дмитриевича Мельникова «Изборск в зеркале русской души» из собрания музея-заповедника «Изборск».

Шикарное издание осуществил музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, и вот недавно в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» прошла презентация этого каталога, с вступительными статьями директора «Исаакиевского собора», почетного члена Российской академии художеств Юрия Мудрова и псковского искусствоведа Ольги Васильевой, разумеется, с великолепными репродукциями работ, фотографиями и перечнем экспонатов.

Понятно, что каталог – это часть одноименной выставки Павла Мельникова «Изборск в зеркале русской души», которая прошла в Санкт-Петербурге. Выставка открылась в декабре 2022 года в Часовне-музее храма Воскресения Христова на набережной канала Грибоедова и работала до 15 февраля 2023 года. И вот по итогам выставки, как и принято в музейном деле, был создан каталог, который мы можем листать и изучать.

Любая художественная выставка – явление в известном смысле эфемерное, длящееся определенное время и в каком-то конкретном пространстве, а каталог хранит для нас это событие в печатном виде многие годы. Каталог – это уже история искусства и послание в будущее, вот почему это событие так важно и значимо. Это, конечно, прописные истины музейного дела, но я считаю необходимым их еще раз повторить для широкой публики.

Тем более, что многие псковичи наверняка спросят: а кто такой вообще этот Павел Мельников и чем он замечателен? Ведь не все, кто нас смотрит или слушает, знакомы в подробностях с историей Изборска и его людьми. Но для того мы и затеяли наши «Изборские истории», чтобы восполнять пробелы в знании о культуре родной земли.

Итак, наш герой – замечательный самодеятельный художник, как его принято называть, «певец красот Изборского края» Павел Дмитриевич Мельников. Он родился в Изборске 20 января 1907 года в простой крестьянской семье. С юности увлекся рисованием и живописью. Его учителем был художник Николай Иванович Макаровский, брат другого знаменитого изборянина – философа, богослова и просветителя Александра Ивановича Макаровского.

Павел Мельников

В 1928 году молодой художник Павел Мельников переехал в столицу тогдашней Эстонии – Таллин, где в 1941 году, за два дня до начала Великой Отечественной войны (так уж сложились роковые исторические обстоятельства!), открылась его первая персональная выставка.

Само собой, от той первой выставки начинающего художника ничего не осталось, кроме одной единственной работы – пейзажа «Иней», который сейчас находится в собрании музея-заповедника «Изборск» – такая маленькая, но интересная деталь, характеризующая военное лихолетье и судьбу художника.

Когда грянула война, художник стал солдатом Красной армии, сражался с врагом под Таллином и Великими Луками, а в 1944 году, после ранения, вернулся в родные места и уже всю свою оставшуюся жизнь посвятил малой родине: ее древним каменным стенам и крепостным башням, храмам и тихим улочкам, удивительному природному ландшафту, в который вписан ансамбль Изборской крепости. Умер художник в 1987 году.

Сегодня работы Павла Дмитриевича хранятся в фондах музея и представлены в экспозиции «Изборская земля – святые места для русской культуры». Четыре его работы можно увидеть на выставке «Русская зима», о которой я рассказывал в начале нашей передачи. Тут необходимо добавить, что этой зимой в нашей музейной мастерской проходят художественные мастер-классы по работам Павла Мельникова.

А еще, и это малоизвестная грань его таланта, помимо создания картин, Мельников профессионально занимался искусством фотографии. Как и многие художники второй половины девятнадцатого – двадцатого веков, он использовал фотоснимки для создания своих живописных работ. Недавно в дар нашему музею были переданы 43 черно-белые фотографии, сделанные Павлом Дмитриевичем.

На большинстве фотографий запечатлен любимый художником Изборск. Фотографии были подарены жительницей Санкт-Петербурга Ириной Алексеевной Бородинчик, которая состояла в переписке с Мельниковым. Фото датируются преимущественно 1950-ми годами и дают отличное представление о том, как выглядел Изборск и его окрестности в середине прошлого века.

На старых черно-белых фотографиях в разных неожиданных ракурсах мы видим еще не отреставрированную Изборскую крепость, улочки и дома послевоенного Изборска и тот заповедный ландшафт, который за 70 прошедших лет сильно изменился. Прямо диву даешься, как меняет быстротечное время лик земли! Фотографии и картины Павла Мельникова – поразительные и бесценные свидетельства ушедшей от нас натуры, вопреки разрушительному действию времени сохранившейся для нас на фотобумаге и на полотнах художника, которые, в свою очередь, теперь воспроизведены на страницах каталога под названием «Изборск в зеркале русской души».

И, завершая свой краткий обзор, я с удовольствием воспроизведу несколько блестящих откровений из статьи директора «Исаакиевского собора» Юрия Мудрова, открывающей каталог, и лучше, кажется, не скажешь, цитирую: «Бог и Человек особым образом присутствуют в его картинах. Они не только в явных материальных проявлениях – уютных храмах и каменных крестах, вросших в землю. В его работах всё созданное и Творцом, и Промыслом настолько гармонично, что не требует особого разъяснения, когда это было и почему! Вечно… А потому гармония разлита в его произведениях настолько цельно и объединяющее, что понимаешь: Изборск – это целый мир, планета, а он созерцатель и творец его одновременно и в воображаемом мире, и наяву. Холодная вода ключей, воздух, которым не надышаться, зной, издающий не только особый аромат, но и звенящие звуки, – это благотворная явь, увиденная, услышанная, а затем схваченная кистью, удивила и самого художника, жившего в маленьком человеческом мирке, оказавшемся Космосом…» Из статьи Юрия Мудрова «Изборск. Планета Павла Мельникова» для каталога выставки «Изборск в зеркале русской души».

Александр Донецкий