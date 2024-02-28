Культура

Программу «Земский работник культуры» запустят в России

Программу «Земский работник культуры» запустят в России, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры"», - сказал Путин и отметил, что люди постоянно на встречах говорят о необходимости такой программы.

Специалист, который переедет на работу в село или в малый город, получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а для Дальнего Востока и Донбасса выплата составит 2 млн рублей.

Также Путин призвал расширить программу «Пушкинская карта».