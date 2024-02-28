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Культура

Московская художница: Всякий человек ощущает Михайловское одновременно и своим островом уединения, и своим собором

01.03.2024 15:58|ПсковКомментариев: 0

В Калининграде, в областном историко-художественном музее, сегодня, 1 марта, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой».

Лариса Антонова. Вид с Савкиной горки на Михайловское (2018). Из собрания музея-заповедника.

Деятельное участие «Михайловского» в программе открытия Пушкинского года в Калининградской области стало одной из главных составляющих этих дней, констатируют региональные и федеральные СМИ. По сути, именно об этом с благодарностью говорится и в приветствии губернатора Калининградской области Антона Алиханова в адрес делегации пушкиногорских музейщиков во главе с директором музея-заповедника Георгием Василевичем. Это приветствие от имени главы региона вчера, 29 февраля, на открытии совместного выставочного проекта «Пушкин. Михайловское» в местном Музее изобразительных искусств озвучил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозиции «Пушкинский литературный пейзаж…» из фондов заповедника — более двадцати новых, по большей части выполненных в 2019—2022 годы, масляных пастелей известной московской художницы. Это виды Михайловского, Тригорского и Петровского, Савкина горка, Георгиевский храм на городище Воронич. По признанию самой Ларисы Антоновой, эти листы родились «…как благодарный отклик пушкинским местам и всем людям, живущим, оберегающим и хранящим святая святых. В них — память об Александре Сергеевиче и восхищение уникальной, неповторимой природой, питавшей и вдохновлявшей великого поэта».

Лариса Антонова. Михайловское. Горбатый мостик (2022). Из собрания музея-заповедника.

Перед церемонией открытия выставки, рассказывая об уже свершившихся (в Москве, в Михайловском) и о ближайших (например, в Хабаровске) событиях юбилейного пушкинского года в России, директор «Михайловского» подчеркнул, что «…постепенно по стране ширится количество тех мест, где Пушкина считают непременно своим. Калининград, несмотря на то что Александр Сергеевич тут не был замечен, место абсолютно пушкинское хотя бы потому, что здесь сходятся совершенно разные жизненные реалии, здесь — перекрёсток европейской и русской культуры».

«Самая большая ценность, которую хранит Пушкинский заповедник, — отметил Георгий Василевич, — это ландшафт, который Пушкин написал заново, сделав его литературной реальностью. И кто бы ни попал в этот ландшафт —удивительно изменчивый и, кажется, не равный самому себе — оказывается в состоянии удивлённого восхищения. Никакие фотографии, даже самые лучшие, это не передают. И наверное, только художник способен хотя бы отчасти передать особый воздух, особое очарование этого места. Попытка удержать, остановить это мгновение — очень важно для нашего музея».

О необычных ощущениях, которые охватывают всякого приезжающего в псковские пушкинские места говорила и Лариса Антонова. Напомнив об Острове уединения в пушкинской мемориальной усадьбе, художница назвала весь Пушкинский заповедник — своего рода Островом уединения и в то же время… храмом, потому что, «…человек получает здесь удивительную, почти нигде в наше время более не случающуюся возможность остаться наедине с самим собой, и в то же время не умом, но душой понимает свою соборность, духовную общность с поэтом, с другими людьми, с великой русской культурой».

Планируется, что выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой», будет доступна для жителей и гостей Калининграда до 1 июля.

Напомним, что Лариса Антонова — давний друг и соратник Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Уже более двадцати лет, чаще зимой, но и в другие времена года тоже, она приезжает в Пушкиногорье со студентами и выпускниками Института графики и искусства книги Московского политехнического университета (ранее — Московского государственного университета печати). Написанные ею пушкиногорские пейзажи, а также портреты Пушкина и его сыновей  хранятся в богатой коллекции современного искусства Пушкинского заповедника. Не единожды работами Ларисы Антоновой музейщики «Михайловского» представляли псковские пушкинские места в разных регионах нашей страны и за её пределами: в Санкт-Петербурге и в псковских Бежаницах, в Москве и в тверском Берново, в Германии, Австрии, Эстонии.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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