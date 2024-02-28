Культура

Выставка из «Михайловского» откроет Пушкинский год в Калининградской области

Презентацией выставки «Очарованный чудом» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» откроют Пушкинский год в Калининградской области.

Василий Звонцов. Михайловское. Усадьба (1963). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, выставка представит жителям и гостям самого западного региона России графику выдающегося российского художника Василия Звонцова, михайловская коллекция работ которого на сегодня насчитывает порядка 440 единиц хранения и по праву считается лучшей в стране. Произведения этого мастера являются своего рода «визитной карточкой» музея, псковских пушкинских мест и шире — отечественной школы изобразительного искусства. Графику Василия Звонцова музей-заповедник «Михайловское» показывает очень часто — как в столицах, так и в небольших населённых пунктах в разных уголках нашей страны, и всякий раз, неизменно, принимающая их сторона отмечает особый интерес посетителей к этому великолепному художественному материалу.

Калининградская выставка графики Василия Звонцова развёрнута в областном Музее изобразительных искусств. В экспозицию вошло без малого восемьдесят работ. Это рисунки (карандаш, уголь, тушь, китайская тушь, акварель, чёрная акварель) и офорты — листы от ранних, выполненных в 1950-е, до поздних, датированных 1993 годом. Откроют «Очарованного чудом» для посетителей уже завтра, 29 февраля.

Музейщики из «Михайловского» станут участниками и других стартовых событий юбилейного года в Калининградской области, уточнили в заповеднике. Среди этих событий — официальная торжественная церемония открытия Пушкинского года в Кафедральном соборе и концерт местного симфонического оркестра «А. С. Пушкин в мировой музыкальной культуре», выставка оригинальных и факсимильных изданий XVIII—XIX столетий в Калининградской областной научной библиотеке и так далее. Пушкинский заповедник в эти дни представит в Калининграде и ещё одну свою фондовую выставку, анонсировали в «Михайловском».