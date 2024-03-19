Культура

SHAMAN выпустил песню, посвященную теракту в «Крокусе»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) посвятил новую песню жертвам теракта в концертном зале «Крокус сити холл».

Скриншот из клипа SHAMAN

«В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском "Крокус Сити Холле" я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», - написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура, пишет РИА Новости.

Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.