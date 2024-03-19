Культура

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Telegram-канал театрально-концертной дирекции Псковской области

Мероприятие пройдет в селе Михайловское в честь 225-летия Александра Пушкина.

«Празднуем 225-летие Александра Сергеевича Пушкина с размахом! Как всегда к нам в гости спешат выдающиеся коллективы нашей страны и именитые актеры театра и кино. Но все сюрпризы постепенно, а пока отмечаем в своём календаре даты и планируем поездку в Пушкинские Горы!» - отметили в театрально-концертной дирекции.