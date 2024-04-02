Культура

Интернет-пользователей приглашают на вебинар о пушкинских юбилеях в истории «Михайловского»

Государственный музей-заповедник «Михайловское» и Государственный институт русского языка имени Пушкина (Москва) приглашают всех желающих к участию в вебинаре «Пушкинские юбилеи в музейной истории Пушкинского заповедника». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это занятие пройдёт на интернет-ресурсе ИРЯ — портале «Образование на русском», состоится завтра, 4 апреля, начнётся в 16.00. Проведёт вебинар методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елена Фёдорова.

В дни 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Открытие дома-музея поэта. Фотография из фондов музея-заповедника «Михайловское».

«Празднование 225-летия со дня рождения поэта в этом году органично продолжает историю литературных юбилеев», — убеждена Елена Фёдорова. И напоминает: «Впервые попытка устроить пушкинские торжества была предпринята в июне 1899-го, в столетнюю годовщину со дня рождения поэта. Главным событием того празднования стало приобретение государством Михайловского — родового имения Пушкиных в Псковской губернии».

В 1949 году, в дни первого послевоенного юбилея, в Михайловском торжественно открыли Дом-музей поэта, восстановленный по проекту архитектора Леонида Рожнова. Ещё через десять лет, в 1959 году, в Пушкинских Горах появился памятник Пушкину работы Екатерины Белашовой. Почему двухсотлетие поэта останется особо памятным и значимым в истории музея-заповедника «Михайловское»? Какими ещё свершениями отмечали эти и другие круглые годовщины рождения и смерти Пушкина? Каким числом и в каком составе приходили и приезжали к нему в Святогорье? Обо всём этом и пойдёт речь на вебинаре Елены Фёдоровой.

В музее также уточнили, что серия трансляций из «Михайловского» на портале «Образование на русском» запланирована в рамках онлайн-цикла «А. С. Пушкин и феномен литературной классики» и приурочена к 225-летию со дня рождения поэта. Напомним, что в конце марта на этой же платформе состоялся вебинар «Экранизации романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин“. Поэзия и кинематограф»; его провёл киноактёр и режиссёр, ведущий специалист службы научно-музейной работы «Михайловского» Дмитрий Могучев. А уже на следующей неделе перед слушателями популярного интернет-ресурса с беседой об автопортретах и портретах Пушкина в экспозиции музея-усадьбы «Михайловское» выступит хранитель мемориального имения поэта, кандидат исторических наук Юлия Узенёва. Вообще же подобные встречи с пушкиногорскими музейщиками в Институте русского языка проводят с 2019 года.

Стать участником вебинара «Пушкинские юбилеи в музейной истории Пушкинского заповедника» можно совершенно свободно, после регистрации на портале, подчеркнули в «Михайловском». А для тех, кто хотел бы, но не сможет присоединиться к общему просмотру в назначенное время, предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно прослушать беседу в записи.

В Пушкинском заповеднике также отметили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», ориентированы, прежде всего, на преподавателей-русистов, но, как показывает практика, вызывают интерес у многих российских и зарубежных слушателей их числа тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества.