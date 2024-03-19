Культура

Вебинар об экранизациях «Онегина» проведёт актёр и режиссёр, работающий в Пушкинском заповеднике

Посетить вебинар «Экранизации романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин“. Поэзия и кинематограф» завтра, 28 марта, предлагают Государственный институт русского языка имени Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, это занятие проведёт киноактёр и режиссёр, ведущий специалист службы научно-музейной работы «Михайловского» Дмитрий Могучев.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В музее уточнили, что лектор планирует повести разговор об отечественных и зарубежных экранизациях романа, о разных его интерпретациях и адаптациях для «большого» и «малого» экрана. Поразмышляет Дмитрий Могучев и о влиянии этих работ на современную культуру и, прежде всего — на восприятие классической литературы современными кино- и телезрителями. Интересно проследить и то, какие элементы пушкинского текста остаются неизменными у разных режиссёров, а какие повороты сюжета опускаются или, наоборот, переосмысливаются и приобретают новое звучание.

Трансляция вебинара состоится на институтском портале «Образование на русском», начнётся в 16.00. Подключиться к общему разговору можно свободно, после предварительной регистрации (или, при наличии аккаунта на ресурсе, авторизации).

Цикл встреч нынешнего года в рамках online-цикла «А. С. Пушкин и феномен литературной классики» приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, особо подчеркнули в «Михайловском», уточнив, что в планах музея и института на эту весну есть ещё несколько трансляций из Святогорья. Вообще же подобные встречи с пушкиногорскими музейщиками в Институте русского языка проводят с 2019 года.

В заповеднике также отметили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», ориентированы, прежде всего, на преподавателей-русистов, но, как показывает практика, вызывают интерес у многих российских и зарубежных слушателей их числа тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества. В музее также уточнили, что для тех, кто хотел бы, но не сможет присоединиться к общему просмотру на ресурсе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина в назначенное время, предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно прослушать беседу в записи.