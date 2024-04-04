Культура

Безруков и Хабенский приедут в Псковскую область на празднование Дней Пушкинской поэзии

Псковская область готовится к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. С 6 по 9 июня в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоится целый ряд мероприятий, анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В Святогорском монастыре 6 июня пройдёт литературно-поэтическая композиция от студентов Всероссийского университета кинематографии имени С. А. Герасимова при участии Сергея Безрукова. На поляне в Михайловском 7 июня состоится спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и симфонического оркестра «Новая Россия» с участием Константина Хабенского и Ольги Литвиновой», - отметил он.

8 июня на главной сцене праздника выступит российская певица и музыкант Варвара Визбор, а 9 июня в Пскове на территории Дендропарка состоятся показы уникального спектакля, созданного специально в рамках Дней Пушкинской поэзии Юрием Квятковским.

«Ждём всех в Пушкинских Горах и в Пскове», - добавил Михаил Ведерников.