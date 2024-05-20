Культура

Победителей конкурса юных иллюстраторов назвали в «Михайловском»

Сегодня, в день 225-летия А. С. Пушкина по старому стилю, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» открыли виртуальную выставку иллюстраций к «Сказке о золотом петушке».

Работу Дмитрия Звонцова (посёлок Хвойная Новгородской области, 8 лет) жюри конкурса отметило дипломом лауреата II степени

В Пушкинском заповеднике рассказали, что новая цифровая экспозиция подготовлена по итогам открытого дистанционного конкурса детского рисунка «Сказка ложь, да в ней намёк!» Его, к 190-летию пушкинской сказки, музей объявил в начале этого года.

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Всего, сообщили в «Михайловском», на конкурс поступило 578 иллюстраций, выполненных школьниками в возрасте от 8 до 12 лет. Это и портреты героев, и жанровые сценки, и даже фантазии на тему пушкинского текста.

Работу Мари Аветисян (Солнечногорск Московской области, 11 лет) жюри отметило дипломом лауреата III степени

География участников творческого соревнования весьма и весьма широка. В Святогорье письма с рисунками пришли из столиц и из малых городов и посёлков всей России: от Калининграда и Мурманска до Южно-Сахалинска и Уссурийска. В почте конкурса представлены и Забайкальский край, и Ишимский район Тюменской области, Татарстан, Коми, Адыгея, Карелия, Сестрорецк под Санкт-Петербургом, подмосковное село Красное, нижегородская Ветлуга, посёлок Барсово во Владимирской области. От Псковской области в творческое соревнование вступили школьники из Пскова, Бежаниц, Великих Лук, Невеля. А международный статус конкурсу обеспечили дети из белорусского города Могилёва, с учреждениями культуры которого Пушкинский заповедник поддерживает давние творческие и дружеские связи.

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Члены жюри отметили высокое качество многих работ и решили признать лауреатами и победителями по несколько человек в каждой возрастной группе (по сути — отдельно для каждого года рождения), а в отдельных случаях даже присудить приз зрительских симпатий. В итоге дипломами «Михайловского» отметили 49 конкурсантов.

Жюри за работой. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

С сегодняшнего дня имена и рисунки победителей конкурса «Сказка ложь, да в ней намёк!» открыты для всех на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Не исключено, что отдельные работы, участвовавшие в этом соревновании, в дальнейшем, с согласия их авторов, могут быть использованы и в других проектах Пушкинского заповедника.